Die toten Seelen von Fort KnoxJetzt kostenlos streamen
Paranormal Roadtrip
Folge vom 20.12.2025: Die toten Seelen von Fort Knox
44 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Dakota plant eine eiskalte Aktion in einer verlassenen Militärfestung in Maine. 500 Männer haben einst im Fluss ihr Leben gelassen, vor Pearl Harbor gab es hier die meisten toten Seeleute in der amerikanischen Geschichte. Auch im Museum gehen seltsame Dinge vor sich. Kein Wunder, dass die Geister nun versuchen, mit den Experten in Kontakt zu treten.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4: Warner Bros. Discovery, Inc.