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Paranormal Roadtrip

Die verlassene High School

TLCFolge vom 08.08.2026
Die verlassene High School

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Paranormal Roadtrip

Folge vom 08.08.2026: Die verlassene High School

44 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

In einer leerstehenden Junior High School in Ohio kommt das Team um Dakota mit einem echten „Schulgeist“ in Berührung. Ein rasselnder Schlüsselbund führt die Gruppe zum Versteck eines mörderischen Hausmeisters. Außerdem wird Dakota in der Turnhalle vor eine große Überraschung gestellt. Doch kann das Team den Spuk stoppen?

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