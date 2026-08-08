Paranormal Roadtrip
Folge vom 08.08.2026: Die verlassene High School
44 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
In einer leerstehenden Junior High School in Ohio kommt das Team um Dakota mit einem echten „Schulgeist“ in Berührung. Ein rasselnder Schlüsselbund führt die Gruppe zum Versteck eines mörderischen Hausmeisters. Außerdem wird Dakota in der Turnhalle vor eine große Überraschung gestellt. Doch kann das Team den Spuk stoppen?
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4: Warner Bros. Discovery, Inc.