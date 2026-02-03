Parfums - die schmutzige WahrheitJetzt kostenlos streamen
Parfums - die schmutzige Wahrheit
Folge 1: Parfums - die schmutzige Wahrheit
Kaum ein anderer Kosmetikartikel wird Anlass bezogen so gerne verschenkt wie ein Parfum. Doch viele der Düfte sind alles andere als unverfänglich und enthalten sogenannte Benzophenone - Stoffe, die den körpereigenen Hormonen ähneln und im Verdacht stehen die Fruchtbarkeit und das Erbgut zu schädigen. Konsumentenschützer fordern seit Jahren ein Verbot dieser Stoffe, doch die Industrie-Mitglieder im Ausschuss für Kosmetikproduktion legen sich quer. Auch die Preise können sich sehen lassen. 100 ml für 140 Euro sind in dem Segment keine Seltenheit. Einem Parfum-Experten zufolge könne man jedoch davon ausgehen, dass das Produkt in der Herstellung maximal ein Zehntel vom Verkaufspreis kostet. Wofür zahlen wir also solche Preise? Regie: Larissa Putz u. Florian Riedelsperger Bildquelle: ORF/Red Monster Film | APA-Images / dpa Picture Alliance / MAREVGENNA
