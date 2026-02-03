Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 1vom 03.02.2026
43 Min.Folge vom 03.02.2026

Kaum ein anderer Kosmetikartikel wird Anlass bezogen so gerne verschenkt wie ein Parfum. Doch viele der Düfte sind alles andere als unverfänglich und enthalten sogenannte Benzophenone - Stoffe, die den körpereigenen Hormonen ähneln und im Verdacht stehen die Fruchtbarkeit und das Erbgut zu schädigen. Konsumentenschützer fordern seit Jahren ein Verbot dieser Stoffe, doch die Industrie-Mitglieder im Ausschuss für Kosmetikproduktion legen sich quer. Auch die Preise können sich sehen lassen. 100 ml für 140 Euro sind in dem Segment keine Seltenheit. Einem Parfum-Experten zufolge könne man jedoch davon ausgehen, dass das Produkt in der Herstellung maximal ein Zehntel vom Verkaufspreis kostet. Wofür zahlen wir also solche Preise? Regie: Larissa Putz u. Florian Riedelsperger Bildquelle: ORF/Red Monster Film | APA-Images / dpa Picture Alliance / MAREVGENNA

