Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

ProSieben FUNFolge 3vom 23.08.2023
Joyn+
Nick Dicintos Swinger-Abend

Nick Dicintos Swinger-AbendJetzt ohne Werbung streamen

Folge 3: Nick Dicintos Swinger-Abend

27 Min.Folge vom 23.08.2023Ab 16

Ron ist untröstlich: Seine Freundin hat ihn verlassen. Da kommt ihm der aktuelle Catering-Job gerade recht. Der Auftraggeber veranstaltet eine sehr freizügige Party, bei der wirklich alles erlaubt ist. Jedoch scheinen nicht einmal die Gäste zu wissen, dass sie zu einer Orgie eingeladen wurden. Roman greift dem Gastgeber unter die Arme und gibt ihm eine Menge nicht ganz so hilfreicher Tipps, um die Stimmung etwas aufzulockern.