Erstes jährliches PI2A-SymposiumJetzt ohne Werbung streamen
Party Down
Folge 3: Erstes jährliches PI2A-Symposium
29 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 12
Ron ist finanziell derart verzweifelt, dass er jeden Auftrag annimmt - egal, von wem er kommt. So muss die "Party Down"-Crew ein Symposium ausrichten, das sich an Anhänger einer speziellen politischen Gesinnung richtet. Das passt dem Team ganz und gar nicht. Henry und Evie kommen sich derweil immer näher.
Alle Staffeln im Überblick
Party Down
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited
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