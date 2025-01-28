Patchwork Family
Folge 21: Fabis Geburtstag
44 Min.Ab 12
Toni will nur noch eins: Der Familie soll es gut gehen! Deshalb schmeißt er mit Geld und Geschenken um sich. Niki ist auf der Suche nach Mister Right - und legt den Standesbeamten von Olaf und Henning kurzerhand flach. Ist das der richtige Weg zur großen Liebe? Auch Louisa gerät in einen Gefühlsstrudel, als sie erfährt, dass Antonia und Juri ein Paar sind.
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH