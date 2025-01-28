Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patchwork Family

Fabis Geburtstag

SAT.1Staffel 1Folge 21
Fabis Geburtstag

Fabis GeburtstagJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 21: Fabis Geburtstag

44 Min.Ab 12

Toni will nur noch eins: Der Familie soll es gut gehen! Deshalb schmeißt er mit Geld und Geschenken um sich. Niki ist auf der Suche nach Mister Right - und legt den Standesbeamten von Olaf und Henning kurzerhand flach. Ist das der richtige Weg zur großen Liebe? Auch Louisa gerät in einen Gefühlsstrudel, als sie erfährt, dass Antonia und Juri ein Paar sind.

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

