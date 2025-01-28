Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 26
Folge 26: Ein echter Kerl

44 Min. Ab 12

Christina trifft ihre alte Jugendliebe Heiko wieder und geht bei Michael auf Distanz. Hat Michelle etwa Recht mit ihrer Vermutung, dass ihre "Stiefmutter" fremdgeht? Michael versucht alles, um Christina nicht zu verlieren. Olaf entdeckt das Boxen und kassiert prompt ein blaues Auge - und die Anerkennung von Toni. Holger jubelt: Er hat sich als erfolgreicher Self-Made Man bewiesen und einen richtigen Job bekommen! Was er nicht weiß: Marlies und Kurt haben ihm die Arbeit beschafft.

