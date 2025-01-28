Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patchwork Family

SAT.1Staffel 1Folge 29
Folge 29: Die Männerstripshow

44 Min.Ab 12

Sexverbot im Schrebergarten - und Holger verzweifelt. Mit einem romantischen Dinner will er Doro umstimmen. Auch Henning wird von seinem Mann Olaf überrascht - doch Olafs Einfall endet in einem Fiasko. Stone macht gute Miene zum bösen Spiel und versucht Michelle herumzukriegen. Aber mit seinem gemeinen Plan überschreitet er die Grenze des guten Geschmacks. Rudi wiederum übertreibt es mit den Drogen ...

