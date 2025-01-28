Patchwork Family
Folge 30: Rudi geht auf Risiko
44 Min.Ab 12
Henning und Olaf wollen Hennings Bruder Jaques entkommen und verreisen spontan. Doch Jaques lernt Niki kennen - und zieht kurzerhand ins Loft seines Bruders. Die Pruschkes wollen euphorisch den Supermarkt-Gewinn über fünf volle Einkaufswagen einlösen. Aber Ronny macht der Familie einen Strich durch die Rechnung. Michelle scheitert mit ihrem Versuch, Stone vor der Familie als bösartigen Intriganten bloßzustellen. Doch sie gibt nicht auf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Patchwork Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH