Patchwork Family
Folge 31: Neue Bekanntschaften
44 Min.Ab 12
Antonia trifft den smarten Phillip in der Werkstatt. Nur ein reicher Schnösel - denkt sie. Doch dieser Schnösel klaut einfach ihr Auto und muss gejagt werden! Nele versucht das Verhältnis zu ihrem Bruder David zu verbessern: Sie begleitet ihn ins Fitnessstudio - wo eine Überraschung auf sie wartet. Christina und Doro wollen ihre Männer zu mehr Schönheitspflege bewegen. Unterwegs auf krummen Pfaden: Jeremy und Rudi begehen einen Einbruch - sogar mit Erfolg?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH