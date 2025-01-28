Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zoff mit Juri

SAT.1Staffel 1Folge 33
Folge 33: Zoff mit Juri

44 Min.Ab 12

Juri schraubt lieber an seinem Wagen herum und lässt Antonia mit der Arbeit allein! Als sie Ärger vom Chef bekommt, steht Juri nicht hinter ihr. Gelangweilt vom Modelleben und belanglosen Flirts erinnert sich Phillip derweil an die süße Automechanikerin Antonia. Christina und Doro können ihre Männer nicht vom Striptease-Auftritt abbringen. Nele atmet auf: David ist doch nicht schwul! Für sie heißt das: Bahn frei für Patrick, dem Traum aus gutem Hause!

