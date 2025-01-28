Patchwork Family
Folge 35: Die Affäre
44 Min.Ab 12
Antonia sucht verzweifelt nach Privatsphäre für sich und Juri. Auch Käthe sucht einen privaten Ort, um ihr erstes Mal mit Stone zu erleben. Doch sie wird enttäuscht: Ihre Verführungskünste schlagen fehl. Stone hat anderes im Sinn - er plant ein böses Spiel mit Michelle. David kann sich Patricks Mutter nicht entziehen und läuft Gefahr, dass die Affäre auffliegt. Henning wünscht sich derweil, sein Bruder Jacques möge aus seinem Leben verschwinden - doch Blut ist dicker als Wasser?
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH