Patchwork Family
Folge 39: Eheprobleme
44 Min.Ab 12
Schieflage bei den Pruschkes: Holger tut alles, um die Familie vor dem Ruin zu retten und versucht sich als Verkäufer. Doch Doro glaubt nicht mehr an ihn und denkt an Trennung. Heile Welt dagegen bei Nele: Sie schwebt mit Patrick auf Wolke sieben. Doch der bevorstehende Besuch bei seinen Eltern entwickelt sich schwieriger als erwartet. Rudi will aus der WG ausziehen - und leidet weiterhin an akuter Geldnot. Kann ein weiterer Einbruch seine finanzielle Lage verbessern?
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH