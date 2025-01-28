Patchwork Family
Folge 41: Antonias schlechtes Gewissen
44 Min.Ab 12
Antonia plagt das schlechte Gewissen. Sie versucht den Kuss mit Philipp zu verdrängen. Philipp bereut jedoch gar nichts. Käthe und Stone wagen hingegen einen zweiten Anlauf. Ihrer Familie lügt Käthe vor, endgültig über ihn hinweg zu sein. Die Täuschung gelingt - bis Nele die beiden knutschend im Wald entdeckt und Michelle davon Wind bekommt. Für Henning bricht die Welt zusammen: Er erfährt, dass Olaf die Nachfolge in der "Kleinen Nachtrevue" antreten wird ...
