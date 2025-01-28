Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Osterstress

SAT.1Staffel 1Folge 42
Osterstress

OsterstressJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 42: Osterstress

44 Min.Ab 12

Die "Nachtrevue" steht vor dem Bankrott. Henning, Olaf und Jacques entwickeln ein neues Konzept für den Laden. Michael ist enttäuscht, dass Christina kein Kind mit ihm möchte. Er versteht, dass er Christina dafür nicht genug Sicherheit gibt - und überrascht sie mit einem Heiratsantrag. Holger will Kurt und Marlies mit seinem neuen Job beeindrucken und nimmt sie mit auf die Kaffeefahrt. Doch während der Fahrt meldet sich sein Gewissen: Das ist doch Abzocke!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen