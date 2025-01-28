Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Autorennen mit Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 43
Autorennen mit Folgen

Autorennen mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 43: Autorennen mit Folgen

44 Min.Ab 12

Holger gelingt es zusammen mit Schwiegervater Kurt, den betrügerischen Machenschaften von Benno Katz ein Ende zu bereiten. Währenddessen werden Rudis Einbruchpläne durchkreuzt und Mitbewohnerin Mia treibt einen Keil zwischen Rudi und Jeremy. Juri lässt sich von Alexander zu einem illegalen Autorennen provozieren und bringt dadurch Antonia gegen sich auf. Trotzdem geht Juri mit seinem aufgemotzten Wagen an den Start.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen