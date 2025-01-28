Patchwork Family
Folge 44: Sorge um Juri
44 Min.Ab 12
Juri liegt nach dem Autorennen mit Prellungen im Krankenhaus. Antonia gesteht, dass sie aus Sorge um ihn die Polizei gerufen hat. Unterdessen erzählen Michael und Christina ihrer Familie von ihren Hochzeitsplänen. Alle sind begeistert - außer Michelle. Nachdem Holger seine Mietschulden bezahlt hat, können die Pruschkes endlich ihr Lager im Schrebergarten räumen und zurück in ihre alte Wohnung ziehen. Doch als sie in ihrem Heim ankommen, erwartet sie eine Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Patchwork Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH