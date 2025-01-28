Patchwork Family
Folge 45: Betrug in der Nachtrevue
44 Min.Ab 12
Toni ist mit Olafs neuem Travestie-Konzept für die Nachtrevue gar nicht einverstanden und schmeißt ihn hochkant raus. Als Olaf Toni berichtet, dass ein Angestellter ihn bestiehlt, glaubt er ihm nicht. Michelle plant ein böses Spiel: Sie versucht Christina und Michaels Hochzeit zu verhindern. Das Aufgebot wird bestellt - doch plötzlich taucht der leibliche Vater von Christinas Kindern auf und stört den Frieden ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
