Patchwork Family
Folge 46: Väter
44 Min.Ab 12
Ralf, der biologische Vater von Christinas Kindern, kämpft um seine Kinder. Schweren Herzens stellt Christina es ihnen schließlich frei, wieder Kontakt zu ihrem Vater aufzunehmen. Michelle und Stone nähern sich indes an, doch Stones Hoffnung auf mehr wird von Michelle jäh zerstört. Holger versucht derweil die familiären Geldsorgen über das Pokern zu lösen und entdeckt dabei ungeahnte Talente seines Sohnes Ronny.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Patchwork Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH