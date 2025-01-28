Patchwork Family
Folge 50: Rudis Rachefeldzug
44 Min.Ab 12
Käthes erster Tag in der Tagesklinik verläuft spannend: Sie lernt Finn kennen und stürzt sich gleich ins nächste Abenteuer. Währenddessen finden Rudi und Jeremy heraus, dass Stone ein Heimkind war - und setzen einen perfiden Racheplan in die Tat um ... Ralf versucht weiterhin, einen Draht zu seinem Sohn David zu bekommen - und trifft eine Entscheidung, die Christina schockiert.
