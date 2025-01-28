Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 52
44 Min.Ab 12

Die Pruschkes erfahren von Jeremys Verletzung - und verbieten ihm den Kontakt zu Rudi. Michelle rettet Stone und verliebt sich in ihn. Als Käthe davon erfährt, bricht sie zusammen. Christina findet heraus, dass David jetzt Fotomodel ist - und versucht ihn zu überzeugen, dass er wieder zur Schule gehen soll. Antonia verdreht den Männern den Kopf: Patrick würde alles geben, um ihr Herz zu gewinnen. Doch er ist nicht der Einzige.

