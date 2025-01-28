Patchwork Family
Folge 54: Ehrliche Worte
44 Min.Ab 12
Antonia versöhnt sich mit Juri. Philipp vergeht deshalb im Liebeskummer und begeht gleich mehrere große Fehler. Christinas Verhältnis zu Ralf entspannt sich nach einer beruflichen Auseinandersetzung. Michelle erfährt derweil, was Stone quält. Da sie nun bei ihm wohnen muss, kommen sich die beiden sehr nahe und begeben sich auf eine Reise in Stones Vergangenheit. Großer Schock für Doro: Ronny verkraftet die Trennung seiner Eltern nicht und rastet in der Schule aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Patchwork Family
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
