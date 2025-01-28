Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

Antonia versucht sich über ihre Gefühle klar zu werden. Juri oder Philipp, wer soll denn nun ihr Herzblatt sein? Obwohl sich Phillip kein Engelchen ist, fällt es Antonia nicht leicht, sich von ihm abzuwenden. Dass Ralf sich in das Leben der Patchwork Family drängt, behagt Michael überhaupt nicht. Rudi hilft Jeremy indes bei einem Einbruch, um Geld für Ronnies Behandlung zu erbeuten. Michelle und Stone gestehen sich unterdessen ein, dass sie ein Paar sind.

