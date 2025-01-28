Patchwork Family
Folge 58: Happy End?
44 Min.Ab 12
Juri hat mit der Beziehungspause zu kämpfen. Antonia braucht die Pause und beschließt, es bei dabei zu belassen. Doch Juri will Klarheit und stellt sie vor die endgültige Wahl. Michael erfährt, dass Ralf und Christina sich geküsst haben. Er verlangt von ihr den Job zu wechseln. Käthe und Finn spielen indes der Therapeutin einen Rückfall vor, damit Finn in der Klinik bleiben kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Patchwork Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH