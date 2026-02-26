Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paul Kemp - Alles kein Problem

Paul Kemp - Alles kein Problem (6/13): Freundschaft

ORF2Staffel 1Folge 6vom 26.02.2026
Paul Kemp - Alles kein Problem (6/13): Freundschaft

49 Min.Folge vom 26.02.2026

Ein geplatzter Kredit bedroht Pauls Praxis. Gleichzeitig stellt Ellas überraschende Schwangerschaft alles auf den Kopf – doch sie schweigt. Intrigen, Eifersucht und ein perfider Verrat aus alten Studienzeiten treiben Paul an seine Grenzen. Wem kann er noch trauen, bevor alles zerbricht? Besetzung: Harald Krassnitzer (Paul Kemp) Katja Weitzenböck (Ella Kemp) Pascal Giefing (Tim Kemp) Michou Friesz (Brigitte Mitlehner) Judith Rosmair (Lisa) Johannes Zeiler (Luis Kemp) Michael Dangl (Christian Feld) Oliver Karbus (Prof. Haller) Julie Engelbrecht (Natalie) Yusuke Yamasaki (Azuka) Silvia Fenz (Elisabeth Riedl-Hohenberger) Ariana Ashurov (Nina) Alfred Dorfer (Bankdirektor) Regie: Harald Sicheritz Buch: Uli Brée, Klaus Pieber Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

