Paul Kemp - Alles kein Problem (6/13): FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Paul Kemp - Alles kein Problem
Folge 6: Paul Kemp - Alles kein Problem (6/13): Freundschaft
Ein geplatzter Kredit bedroht Pauls Praxis. Gleichzeitig stellt Ellas überraschende Schwangerschaft alles auf den Kopf – doch sie schweigt. Intrigen, Eifersucht und ein perfider Verrat aus alten Studienzeiten treiben Paul an seine Grenzen. Wem kann er noch trauen, bevor alles zerbricht? Besetzung: Harald Krassnitzer (Paul Kemp) Katja Weitzenböck (Ella Kemp) Pascal Giefing (Tim Kemp) Michou Friesz (Brigitte Mitlehner) Judith Rosmair (Lisa) Johannes Zeiler (Luis Kemp) Michael Dangl (Christian Feld) Oliver Karbus (Prof. Haller) Julie Engelbrecht (Natalie) Yusuke Yamasaki (Azuka) Silvia Fenz (Elisabeth Riedl-Hohenberger) Ariana Ashurov (Nina) Alfred Dorfer (Bankdirektor) Regie: Harald Sicheritz Buch: Uli Brée, Klaus Pieber Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick