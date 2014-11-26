Dominante Männer, bitte!Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 3: Dominante Männer, bitte!
28 Min.Folge vom 26.11.2014Ab 16
Kristin ist in ihrem Alltag eine selbstbewusste und emanzipierte Großstädterin. Wenn es um Sex geht, lässt sie sich jedoch gerne unterwerfen und liebt es, richtig hart rangenommen zu werden. Je animalischer, desto besser. Sie verrät Paula, was sie an dem Ausgeliefertsein so anmacht und wie für sie der perfekte dominante Sex aussieht. Die Herrenrunde verrät im Anschluss, warum Frauen auf dominante Männer stehen.
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Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© sixx