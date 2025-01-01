Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 4: Sex mit Handicap
34 Min.Ab 12
Paulas heutige Gäste sind David und Lisa - beide sitzen im Rollstuhl und haben als gelähmtes Paar ein erfüllendes Sexleben. Ihre Orgasmen entstehen auf andere Art und Weise, sind aber nicht weniger intensiv. Die beiden sind seit drei Jahren ein Paar und räumen in der Sendung mit dem Vorurteil auf, dass Rollstuhlfahrer keinen Sex haben.
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
12
