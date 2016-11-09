Transsexuell - Wenn der Papa eine Frau wirdJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 6: Transsexuell - Wenn der Papa eine Frau wird
31 Min.Folge vom 09.11.2016Ab 12
Heute erzählt die transsexuelle Lena (35) ihre berührende Lebensgeschichte. Als sie noch Dominik hieß, war sie vermeintlich in der Gesellschaft angekommen: Familie, ein guter Job, Haus und Auto. Doch glücklich und befreit war Dominik nicht, denn er lebte im falschen Körper. Nach dem langen Weg der Geschlechtsangleichung und etlicher OPs fühlt sich Lena nun endlich angekommen.
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen