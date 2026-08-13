Ritterretter: Das Turnier / Ritterretter: Die BabydrachenJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 13.08.2026: Ritterretter: Das Turnier / Ritterretter: Die Babydrachen
22 Min.Folge vom 13.08.2026
1. Geschichte: Ryder und die Hunde sind von der Prinzessin zum Ritter-Turnier nach Bellenburg eingeladen. 2. Geschichte: Klaue hilft dem Herzog beim Aufspüren von Drachen. Tatsächlich gehen ihnen zwei Drachen-Babys ins Netz. Können die Paw Patrol sie befreien?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 1, Season 7: Nickelodeon Germany