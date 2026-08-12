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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Ritterretter: Der schlafende Drache

NickelodeonFolge vom 12.08.2026
Ritterretter: Der schlafende Drache

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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 12.08.2026: Ritterretter: Der schlafende Drache

22 Min.Folge vom 12.08.2026

Ritter Klaue hilft Herzog von Wappenstein König zu werden. Dazu hecken sie einen hinterhältigen Plan aus: Sie möchten den magischen Schlafkessel an sich bringen, um alle in einen tiefen Schlaf zu versetzen. Doch die Paw Patrol wollen das nicht zu lassen.

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