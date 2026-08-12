Ritterretter: Der schlafende DracheJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 12.08.2026: Ritterretter: Der schlafende Drache
22 Min.Folge vom 12.08.2026
Ritter Klaue hilft Herzog von Wappenstein König zu werden. Dazu hecken sie einen hinterhältigen Plan aus: Sie möchten den magischen Schlafkessel an sich bringen, um alle in einen tiefen Schlaf zu versetzen. Doch die Paw Patrol wollen das nicht zu lassen.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 4, Season 7: Nickelodeon Germany