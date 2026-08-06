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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Das Versteck der Elefanten / Der Jodler

NickelodeonFolge vom 06.08.2026
Das Versteck der Elefanten / Der Jodler

Das Versteck der Elefanten / Der JodlerJetzt kostenlos streamen

Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 06.08.2026: Das Versteck der Elefanten / Der Jodler

22 Min.Folge vom 06.08.2026

Als eine Bienenfamilie im Dschungel ihr Zuhause in der Nähe der Wasserstelle findet, trauen sich die Elefanten nicht mehr dorthin. Daraufhin sind ein paar Elefanten im Affentempel gefangen. Herr Wingnut lernt das Jodeln und lockt damit Wölfe an.

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