Der antarktische Marsianer / Das Labyrinth / Das LabyrinthJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 21.07.2026: Der antarktische Marsianer / Das Labyrinth / Das Labyrinth
22 Min.Folge vom 21.07.2026
Der reisende Travis begibt sich auf ein Abenteuer. Dabei landet er in der Antarktis, glaubt aber, er sei auf dem Mars. // Mr. Porter und Alex machen eine Wanderung und geraten dabei in ein riesiges Labyrinth!
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 3-6, Season 6: Nickelodeon & © Season 6: Nickelodeon Germany