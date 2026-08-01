Das Schrottmonster / Die WalherdeJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 01.08.2026: Das Schrottmonster / Die Walherde
22 Min.Folge vom 01.08.2026
Als Wingnuts Schrotthaufen und Oscar gleichzeitig verschwinden, müssen Chase und das Team ran, um das Mysterium aufzuklären. // Als Francois mit seiner Taucherglocke einen Unfall baut, muss die PAW Patrol ihn, einen Pupfish und eine Walherde retten.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 7-8: Nickelodeon Germany