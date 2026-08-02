Der Donnermund / Der Schul-HamsterJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 02.08.2026: Der Donnermund / Der Schul-Hamster
22 Min.Folge vom 02.08.2026
Die Freunde müssen eine Gruppe Elefanten retten, nachdem sie eine bestimmte Geschichte gehört haben. Bürgermeisterin Goodwin soll auf einen Hamster aufpassen. Doch der entwischt ihr und die Paw Patrol zieht los, um ihn zu finden.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 7: Nickelodeon Germany