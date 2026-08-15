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PAW Patrol - Production Shorts

Tanzen mit Luke Stars! / Der Oktopus

NickelodeonFolge vom 15.08.2026
Tanzen mit Luke Stars! / Der Oktopus

Tanzen mit Luke Stars! / Der OktopusJetzt kostenlos streamen

PAW Patrol - Production Shorts

Folge vom 15.08.2026: Tanzen mit Luke Stars! / Der Oktopus

22 Min.Folge vom 15.08.2026

Ein Tanzwettbewerb, der von Luke Stars bewertet wird, verläuft nicht nach Plan, als eine schwimmende Tanzfläche die Teilnehmer mitreißt. Zudem untersuchen die Welpen ein Geheimnis in einer Unterwassermuseumsausstellung und entdecken einen Kraken.

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