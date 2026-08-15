Kiddies und Kätzchen / Das TreibhausJetzt kostenlos streamen
PAW Patrol - Production Shorts
Folge vom 15.08.2026: Kiddies und Kätzchen / Das Treibhaus
22 Min.Folge vom 15.08.2026
In dieser Episode wird der Preis für die sauberste Stadt vergeben. Natürlich wollen sowohl Bürgermeisterin Goodway als auch Bürgermeister Humdinger den Titel gewinnen und konkurrieren miteinander. Es entsteht ein Kätzchen-Chaos.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 1, Season 7: Nickelodeon Germany