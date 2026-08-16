Der Geysir / Der Baby-Ameisenbär / Die Lieferung / Der ImbisswagenJetzt kostenlos streamen
PAW Patrol - Production Shorts
Folge vom 16.08.2026: Der Geysir / Der Baby-Ameisenbär / Die Lieferung / Der Imbisswagen
21 Min.Folge vom 16.08.2026
Die Fellfreunde müssen François vor einem Wasserturm-Geysir retten. Außerdem müssen sie einen Babyameisenbären sowie Ace und ihre Lieferung für die Chickalettas' Party retten. Auch Mr. Porter und sein Imbisswagen benötigen die Hilfe der Fellnasen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 1, Season 7: Nickelodeon Germany