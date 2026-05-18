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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Rick 'n' Roll

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 1vom 18.05.2026
Rick 'n' Roll

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 1: Rick 'n' Roll

21 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während sich Rick dem Rock 'n' Roll hingibt, begutachten Chumlee und sein Vater Zinn-Spielzeug aus vergangenen Zeiten.

Weitere Folgen in Staffel 12

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