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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Straßenkunst

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 18vom 22.05.2026
Straßenkunst

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 18: Straßenkunst

21 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Zurück in die 1980er geht es für die Pawn Stars, als sie eine Nachbildung des Protonen-Rucksacks der Ghostbusters in den Händen halten.

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