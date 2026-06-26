Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Die Enigma

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 28vom 26.06.2026
Die Enigma

Die EnigmaJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 28: Die Enigma

21 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Enigma-Maschine aus dem Zweiten Weltkrieg, die es den Deutschen ermöglichte, geheime Nachrichten zu senden, landet auf dem Tresen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
ProSieben MAXX
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 5 Staffeln und Folgen