Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 30: Kalter Krieger
21 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Profi-Autohändler besucht Rick im Laden und möchte ihm einen Dodge aus dem Jahr 1924 schmackhaft machen.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC