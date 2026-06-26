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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kalter Krieger

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 30vom 26.06.2026
Kalter Krieger

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 30: Kalter Krieger

21 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Profi-Autohändler besucht Rick im Laden und möchte ihm einen Dodge aus dem Jahr 1924 schmackhaft machen.

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