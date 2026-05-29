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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Grillmeister

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 36vom 29.05.2026
Grillmeister

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 36: Grillmeister

21 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars bewundern einen Rolls-Royce, der einst dem legendären Musiker Johnny Cash gehörte.

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