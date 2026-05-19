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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der beste Freund des Menschen

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 6vom 19.05.2026
Der beste Freund des Menschen

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 6: Der beste Freund des Menschen

21 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Heute bringt ein Kunde ein Schwert in den Laden, mit dem John Wayne im Kultfilm "Rio Grande" kämpfte.

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