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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Ein echter Harrison

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 8vom 20.05.2026
Ein echter Harrison

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 8: Ein echter Harrison

21 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Pistole aus der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs landet auf dem Tresen.

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