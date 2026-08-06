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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Höllengefährt

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 1vom 06.08.2026
Höllengefährt

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 1: Höllengefährt

20 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chumlee begutachtet ein einzigartiges Ford Modell A, das nur zwischen 1928 und 1931 produziert wurde.

Weitere Folgen in Staffel 13

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