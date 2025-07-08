Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 19: Selbstportrait
20 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12
Ein Selbstporträt von Rolling-Stones-Gitarrist Ron Wood findet seinen Weg ins Geschäft. Werden Rick und Chumlee zugreifen? Anschließend wird Rick nostalgisch, als ein Stapel handgeschriebener Liebesbriefe von Mickey Rooney ins Pfandhaus flattert.
Weitere Folgen in Staffel 15
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC