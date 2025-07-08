Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 20: Tricky Ricky
20 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12
Ein signiertes Trikot von Dan Fouts, dem Quarterback der San Diego Chargers, findet seinen Weg ins Geschäft. Kann Rick den Deal erfolgreich abschließen oder rutscht ihm das gute Stück durch die Finger?
Weitere Folgen in Staffel 15
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC