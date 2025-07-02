Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 3: Flippig
20 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Chumlee nimmt zwei klassische Flipperautomaten unter die Lupe. Holt er den Highscore - oder ist es für ihn "Game Over"? Anschließend prüft Rick eine Brieftaubenkapsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Und später nehmen die Jungs Rick aufs Korn, als er sich entscheidet, mit dem Boxen anzufangen.
Weitere Folgen in Staffel 15
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC