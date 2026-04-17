Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 13: Playboy Chum
20 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Ein handgeschriebener, signierter Brief von Gründervater James Monroe trifft im Laden ein. Kann Rick einen revolutionären Deal abschließen? Danach versuchen Corey und Chumlee ihr Glück mit einem authentischen Playboy-Stuhl. Können sie den Deal landen?
Weitere Folgen in Staffel 16
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-8, Season 12, Season 15-19, Season 21-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC