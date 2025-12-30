Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 2vom 30.12.2025
20 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Baseballschläger, kreiert von Ty Copp und signiert von Joe Sewell, sorgt für Begeisterung im Shop.

